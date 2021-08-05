Джошуа: «Знаю, что Усику будет помогать отец Ломаченко»

Тренер британца сейчас находится на Олимпиаде в Токио

Энтони Джошуа / фото - Sky Sports

Чемпион мира в супертяжеловесе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) сравнил свой тренировочный штаб с командой своего будущего соперника Александра Усика (18-0, 13 КО). Главный тренер AJ Роб Маккракен сейчас находится в Токио вместе со сборной Великобритании на Олимпийских играх. Слова Джошуа приводит Sky Sports.

«Сейчас это не проблема. У меня много разных специалистов, которые привносят что-то новое. Знаю, что Усику будет помогать отец Ломаченко. Он, как и я, имеет целый штаб новых людей с обширными знаниями. Мне нравится иметь большую команду. Конечно, Роб очень важен, но он скоро вернется, а работа продолжается».

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