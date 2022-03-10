Уоррен предлагает Джойса в качестве соперника для Джошуа
Джойс бросил вызов Джошуа: «Этот бой будет громадным»
Британец уверен, что его поединок с соотечественником вызовет большой ажиотаж
08:20
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) бросил вызов своему соотечественнику Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
«Два британских льва в британском поединке в супертяжелом весе! Этот бой будет громадным. Я занимаю высокое место в рейтинге и являюсь непобежденным. Давай устроим это».
Фрэнк Уоррен предлагает Джо Джойса в качестве соперника для Энтони Джошуа.
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