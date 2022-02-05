Джойс: «Чтобы вернуть свои пояса, Джошуа нужно закатить жесткий и неприятный бой с Усиком»

Британец высказался о реванше соотечественника с украинцем

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions высказался о реванше Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) с чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).

«Я знаю, что Джошуа покажет что-то другое. Энтони тренируется за кулисами, и он очень конкурентный боец, поэтому сделает все, что в его силах. Я предполагаю, что он прислушается к тому, что ему говорят, освоит новые техники и выйдет на поединок против Усика с новым геймпланом. С другой стороны, Усик уже однажды его победил, поэтому Александр знает, на что он способен. Сразу после стартового гонга Усик точно знал, что ему необходимо делать. Возможно, в реванше он будет более расслабленным и снова победит, но только от Джошуа зависит, вернет ли он свои пояса, вырвет ли он их из рук Усика любой ценой. Чтобы сделать это, ему нужно закатить жесткий и неприятный бой».

Джо Джойс поделился мнением по поводу решения Энтони Джошуа провести незамедлительный реванш с Александром Усиком, вместо того чтобы взять отступные.