Дюбуа хочет провести реванш с Джойсом
Джойс: «Джошуа каким-то образом надо сломить защиту Усика»
Британец поделился мнением касательно реванша между AJ и украинцем
19:25
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Британский супертяж Джо Джойс (13-0, 12 KO) поделился мнением касательно реванша между соотечественником Энтони Джошуа (24-2, 22 KО) и украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KО).
«Джошуа уже начал делать то, что ему необходимо. Я видел его с ребятами, которые занимаются борьбой, и такого рода вещи. Я полагаю, это пойдет ему на пользу. Нужно попытаться попадать по Усику. Но в тоже время – это тяжело, потому что Усик очень умный парень, когда дело касается бокса. Джошуа каким-то образом надо сломить эту защиту, донести что-то увесистое и в то же время не лишиться топлива. Я с нетерпением жду этого поединка, чтобы увидеть его исход. Сможет ли Джошуа сделать это или Усик будет продолжать свой круиз?»
Джо Джойс считает, что в очном противостоянии с Александром Усиком смог бы доставить украинцу много проблем.