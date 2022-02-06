Фьюри: «Я был очень близок к бою с Усиком, но в последний момент появился Джошуа и захотел больше денег»
Джойс: «Еще со времен любительской карьеры Усик пользуется большим уважением»
Британец хочет поквитаться с украинцем на профи ринге
15:15
Фото: Queensberry Promotions
Первый номер рейтинга WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (13-0, 12 KO) хочет взять реванш у Александра Усика (19-0, 13 KO) за поражение в WSB:
Я дрался с этим соперником раньше, так что было бы здорово взять реванш. Усик находится на хорошем уровне. Давайте посмотрим, как он справится с Энтони Джошуа. Если Усик повторит то, что сделал в их первом бою, то я буду рад снова бросить ему вызов. Он еще со времен любительской карьеры пользуется большим уважением, так что это был бы хороший бой.
Напомним, что второй поединок украинца и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) должен пройти в мае.