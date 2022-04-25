Джойс: «Фьюри может говорить, что уходит, но затем ему предложат достаточно денег или правильный бой»

Тайсон Фьюри / фото - skysports.com

Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью Behind The Gloves прокомментировал заявление чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры после поединка с Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).

Не знаю, уйдет ли он. Нам нужно это увидеть. В определенный момент у Фьюри могут зачесаться кулаки. Возможно, он насладится временем с семьей, а потом подумает: «Хм, я вернусь за правильные деньги».