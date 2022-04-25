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Стронгмен. Лига Чемпионов

Джойс: «Фьюри может говорить, что уходит, но затем ему предложат достаточно денег или правильный бой»

Британец прокомментировал заявление «Цыганского Короля» о завершении карьеры
Бокс Профессиональный бокс
14:15
Джойс: «Фьюри может говорить, что уходит, но затем ему предложат достаточно денег или правильный бой»
Тайсон Фьюри / фото - skysports.com

Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью Behind The Gloves прокомментировал заявление чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO) о завершении карьеры после поединка с Диллианом Уайтом (28-3, 19 KO).

«Давайте посмотрим, что произойдет. Он может говорить, что уходит на пенсию, но затем, возможно, ему предложат достаточно денег или правильный бой. Увидим, как оно будет.

Не знаю, уйдет ли он. Нам нужно это увидеть. В определенный момент у Фьюри могут зачесаться кулаки. Возможно, он насладится временем с семьей, а потом подумает: «Хм, я вернусь за правильные деньги».

Тайсон Фьюри нокаутировал Диллиана Уайта в шестом раунде.

Рене Тер Велде
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Тайсон Фьюри Диллиан Уайт Джо Джойс

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