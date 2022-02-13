Джойс: «Фьюри может пойти вперед и завершить бой с Уайтом так же, как с Уайлдером»

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Топовый британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью Pro Boxing Fans поделился мнением о предстоящем поединке чемпиона мира по версии WBC в его дивизионе Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) против обязательного претендента на титул Диллиана Уайта (28-2, 19 KO).

Это будет чертовски хороший поединок, но я считаю, что стили делают бои. У Фьюри более длинные руки, дистанционный стиль. А стихия Уайта – инфайтинг, ведь он «Похититель тел», мастер ударов по корпусу. Так что ему нужно сближаться, двигая головой и избегая джебов, подходить и работать вблизи. А Фьюри будет сыпать джебами с дистанции. Хотя ты никогда не знаешь, чего от него ждать. Он может пойти вперед и завершить бой так же, как с Уайлдером. Посмотрим, что произойдет».