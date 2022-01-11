Джойс: «Я бы выбрал того, кто удерживает больше всего титулов. В данный момент это Усик»
Джойс назвал сроки следующего поединка
Британец планирует выйти на ринг весной
11 января 21:30
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Британский претендент супертяжелого веса Джо Джойс (13-0, 12 KO) сообщил, что его следующий поединок запланирован на середину весны.
Джойса цитирует портал boxingscene.com:
«Я намереваюсь выступить в районе апреля, у меня есть несколько отличных вариантов на тамошние даты. Думаю, что это вполне возможно. Через шесть недель я уже буду в зале. Год обещает быть большим».
Джо Джойс бросил вызов на поединок Александру Усику (19-0, 13 KO).
Комментарии 0