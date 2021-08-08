Розье считает, что у Усика нет шансов в бою с Джошуа
Джойс не смог вспомнить имени Анатолия Ломаченко, несмотря на восхищение его работой
Британский супертяж перепутал его с Головкиным
19:26
Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy
Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 KO) в интервью Youtube каналу Boxing Social поделился своими воспоминаниями о поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO) во WSB, в котором он уступил украинцу единогласным решением судей.:
На момент нашего боя Усик был просто выше уровнем. Он только недавно добыл золотую медаль на Олимпиаде в Лондоне. Усик – очень мастеровитый боец. Он провел около 350 боев в любителях, с высоким процентом побед.
Тем более его тренировал Головкин. Ой, извините, не Головкин, а отец Ломаченко (помогла подсказка от интервьюера – прим.). Он проделал с ними обоими нереальную работу. Они делали хлопки, потом отжимались и решали какие-то примеры. Но это дало свои плоды. Просто невероятно.
Напомним, что Анатолий Ломаченко замечен в лагере Усика во время подготовки супертяжа к поединку за четыре пояса с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO).