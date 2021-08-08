Джойс не смог вспомнить имени Анатолия Ломаченко, несмотря на восхищение его работой

Фото: instagram.com/lomachenkovasiliy

Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 KO) в интервью Youtube каналу Boxing Social поделился своими воспоминаниями о поединке с Александром Усиком (18-0, 13 KO) во WSB, в котором он уступил украинцу единогласным решением судей.:



Тем более его тренировал Головкин. Ой, извините, не Головкин, а отец Ломаченко (помогла подсказка от интервьюера – прим.). Он проделал с ними обоими нереальную работу. Они делали хлопки, потом отжимались и решали какие-то примеры. Но это дало свои плоды. Просто невероятно.