Джойс - о победе над Такамом: «Я думаю, что это было хорошее выступление»
Претендент на титул WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу SecondsOut поделился мнением о своем выступлении в бою с Карлосом Такамом (39-6-1, 28 КО), в котором он одержал досрочную победу в шестом раунде.
«Я чувствую себя довольно хорошо. Мне нужно будет пересмотреть бой, чтобы понять, в чем я могу стать лучше, потому что Такам выбрасывал тяжелые удары и попадал по мне хорошими правыми прямыми. Мне надо поработать над выходом на дистанцию. Джеб залетал хорошо, я донес несколько апперкотов и доволен этим. Я видел, что Такама зашатало после левого хука и попытался его добить. В итоге я это сделал.
Я знаю, что несколько ударов долетели до моей головы. Но я принимал их, блокировал или же уходил от них. Я думаю, что это было хорошее выступление, но мне нужно будет его проанализировать.
Я не чувствовал себя потрясенным. Порой мне удавалось заблокировать его удары своей головой. У меня хорошая держалка и мотор. Я всегда выхожу в ринг в хорошей форме, за исключением поединка в июле прошлого года (против Михаэля Валлиша, - прим.). Но в большинстве случаев это так».
Карлос Такам поделился эмоциями после досрочного поражения в бою с Джо Джойсом.