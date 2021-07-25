Джойс - о победе над Такамом: «Я думаю, что это было хорошее выступление»

Джо Джойс / фото - boxingnews24.com

Претендент на титул WBO в супертяжелом весе Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу SecondsOut поделился мнением о своем выступлении в бою с Карлосом Такамом (39-6-1, 28 КО), в котором он одержал досрочную победу в шестом раунде.

Я знаю, что несколько ударов долетели до моей головы. Но я принимал их, блокировал или же уходил от них. Я думаю, что это было хорошее выступление, но мне нужно будет его проанализировать.

Я не чувствовал себя потрясенным. Порой мне удавалось заблокировать его удары своей головой. У меня хорошая держалка и мотор. Я всегда выхожу в ринг в хорошей форме, за исключением поединка в июле прошлого года (против Михаэля Валлиша, - прим.). Но в большинстве случаев это так».