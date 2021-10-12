Джойс – о потенциальном бое Усик – Фьюри: «Я никого не сбрасываю со счетов»

Британец прокомментировал возможный поединок между «Цыганским королем» и украинцем

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Топовый британский супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) в интервью YouTube-каналу Behind The Gloves выразил уверенность в том, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри (31-0-1, 22 KO) победит чемпиона WBA, WBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 KO), если они проведут бой, хотя и отмечает, что не списывает украинца со счетов.

«Я думаю, что Фьюри будет играть с Усиком. У Тайсона есть навыки, преимущество в росте и весе над ним. Он может драться как левша, а затем вернуться в ортодоксальную стойку. Мне кажется, что он начнет просто играть с Усиком, будучи более крупным. Я не думаю, что Усик может тягаться с Фьюри за счет своей техники, особенно учитывая игры разума, в которые Тайсон способен с ним играть. Но это был бы увлекательный бой. Я никого не сбрасываю со счетов. Я думаю, что их пресс-конференция была бы интересной».

Победитель реванша Усик – Джошуа подерется с победителем боя Фьюри – Уайт.