Джойс отреагировал на поражение Джошуа в бою с Усиком

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV прокомментировал поражение своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) в бою против нового чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, украинца Александра Усика (19-0-0, 13 KO).

Это все меняет, делает ситуацию интересной. У нас еще есть бой Фьюри – Уайлдер 3. Посмотрим, как сложится этот поединок, но все становится интересным, можно устроить много разных боев. Это увлекательной момент, в котором есть место для разных поворотов, маневров и событий. Это захватывающая пора для супертяжеловесов».