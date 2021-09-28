Усик – второй лучший боксер мира вне зависимости от весовых категорий
Джойс отреагировал на поражение Джошуа в бою с Усиком
Британец прокомментировал поражение своего соотечественника в бою против украинца
28 сентября 09:20
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV прокомментировал поражение своего соотечественника Энтони Джошуа (24-2-0, 22 KO) в бою против нового чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF, украинца Александра Усика (19-0-0, 13 KO).
«Это было весьма неожиданно, но я мог представить, как каждый из них побеждает в этом бою. Изначально я говорил, что Джошуа возьмет верх, но я также видел, за счет чего способен победить Усик. Не знаю, было ли тактически правильным решение команды Джошуа боксировать с боксером. Я думаю, что он дрался слишком чисто. Все пошло не по плану, но это хорошо для Усика.
Это все меняет, делает ситуацию интересной. У нас еще есть бой Фьюри – Уайлдер 3. Посмотрим, как сложится этот поединок, но все становится интересным, можно устроить много разных боев. Это увлекательной момент, в котором есть место для разных поворотов, маневров и событий. Это захватывающая пора для супертяжеловесов».
Джо Джойс бросил вызов Александру Усику.
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