Джойс: «Поединок с Паркером – это отличный бой для моей карьеры»

Британец практически восстановился после травмы руки

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью Pro Boxing Fans заявил, что в следующем поединке готов сразиться с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером (30-2, 21 КО).

«С моей рукой все хорошо. Я не хочу говорить об этом. У меня была травма, и мне сделали операцию. Сейчас я восстанавливаюсь, снова таскаю железо, работаю в зале. Я начал боксировать с тенью, а на следующей неделе смогу наносить удары. Так что, вероятно, вы увидите меня в мае. Поединок с Паркером – это отличный бой для моей карьеры. Мы ведем переговоры с его командой и несколькими другими бойцами. Поэтому посмотрим, какой бой удастся устроить и какой маршрут будет лучшим для того, чтобы двигаться дальше».

Джозеф Паркер ведет переговоры с Джо Джойсом относительно поединка, который может состояться уже в мае.