Джойс посетит поединок Джошуа – Усик и лично вызовет победителя на бой

Фото: Quensberry Promotions

Менеджер британца Джо Джойса (13-0, 12 KO) Сэм Джонс 25 сентября придет на стадион «Тоттенхэма», где обладатель титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) сразится с Александром Усиком (18-0, 13 KO) дабы бросить вызов победителю:



Джойс не подерется за титул в следующем бою. Я думаю, что состоится поединок Джошуа с Тайсоном Фьюри, если они оба одержат победы в своих боях. После их дилогии Джо сразится с одним из них. В первом бою Джошуа и Фьюри подерутся за звание абсолютного чемпиона, а затем, думаю, перед реваншем титулы станут вакантными. Джо побьется за этот пояс с кем угодно, а затем сойдется с победителем боя Джошуа – Фьюри.

Джо уважает Джошуа, он нравится ему как человек, они хорошо ладят. Но Джойс желает драться с лучшими. Это только бизнес. Джошуа и Фьюри – лучшие, так что Джо желает бросить им вызов.