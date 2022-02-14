Уоррен: «Фьюри дрался с Владимиром Кличко в его логове – не говорите, что Тайсон боится Усика»
Джойс рассказал, как Джошуа победить Усика в реванше
Сцепи зубы и при как танк
14 февраля 13:58
Фото: Matchroom
Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 KO) рассказал, какой план должен быть у Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) на реванш с Александром Усиком (19-0, 13 KO):
Джошуа просто нужно закусить капу, пойти вперед и попытаться вынести, нокаутировать Усика. Энтони надо избить его, использовать свое превосходство в габаритах. Просто необходимо делать все, что он может, чтобы одержать эту победу.
Ранее Боб Арум рассказал, сколько украинец мог получить за бой с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) за «абсолюта», но назвал те разговоры утопией.