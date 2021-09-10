Джойс считает, что Джошуа может выбрать стиль Кличко в бою против Усика

Британец дал прогноз на поединок соотечественника

Джо Джойс / фото - Getty Images

Супертяжеловес Джо Джойс (12-0, 11 КО) поделился мнением о предстоящем поединке Александра Усика (18-0, 13 КО) против чемпиона мира Энтони Джошуа (24-1, 22 КО). Напомним, британец будет главным претендентом на бой с победителем этой встречи. Джо назвал варианты тактики для AJ в комментарии Boxing News 24.

«Нас ждет интересный бой, ведь мне любопытно, что будут делать Джошуа и Усик. Александр немного прибавил в весе, и я знаю, что он будет делать ставку на работу ног, движения головы и так далее. Будет ли Джошуа работать джебом, стараясь удержать его на дистанции в стиле Владимира Кличко, или же он попытается выйти и снести Усика. Я уверен, если Джошуа попадет по Усику, то потушит свет Александру. Но сможет ли он задеть Александра, или же бой пройдет всю дистанцию? Усик хорошо избегает ударов, использует ноги и крадет победы. Бой может пройти все 12 раундов, но посмотрим».

Поединок Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне. За онлайн-трансляцией боя следите вместе с XSPORT.