Джойс сместил Усика в рейтинге лучших супертяжеловесов планеты по версии The Ring

Теперь украинец занимает только десятое место

Фото: Facebook Александра Усика

Портал The Ring опубликовал обновленный рейтинг боксеров супертяжелого веса.

Единственное изменение в топе – перевод на десятое место украинца Александра Усика (18-0, 13 КО). Его предыдущую позицию (девятую) теперь занимает Джо Джойс (13-0, 12 КО). Данное изменение связано с победой британца в последнем бою над Карлосом Такамом.

Лучшие супертяжеловесы планеты по версии The Ring:

1. Энтони Джошуа.

2. Деонтей Уайлдер.

3. Диллиан Уайт.

4. Джозеф Паркер.

5. Энди Руис.

6. Луис Ортис.

7. Майкл Хантер.

8. Оскар Ривас.

9. Джо Джойс

10. Александр Усик.

Поясом журнала The Ring владеет Тайсон Фьюри.

В целом, рейтинг The Ring вызывает много вопросов. Если размен позиций между Усиком и Джойсом еще можно как-то объяснить, то почему Майкл Хантер или Оскар Ривас по-прежнему выше украинца, который в следующем поединке оспорит сразу три титула чемпиона мира – непонятно.

Напомним, Усик – бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе, который в 2019 году оставил свои пояса и поднялся в хэвивейт. В этом весе украинец провел два поединка – нокаутировал Чазза Уизерспуна и по очкам прошел Дерека Чисору.

Рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории от все того же The Ring.