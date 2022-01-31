Экс-менеджер Джойса: «Если Джошуа возьмет отступные, то это на 100 процентов не слив»
Джойс сообщил, что близок к проведению титульного поединка
Британский супертяжеловес намерен провести еще несколько рейтинговых боев
13:23
Джо Джойс / Фото - standard.co.ukНепобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью YouTube Paulie TV рассказал о своих дальнейших карьерных планах.
«Думаю, люди знают, кто я такой, знают, что я представляю собой большую угрозу. Я выше поднимаюсь в рейтингах, собираю титулы. У WBO я номер один в рейтинге, у WBC я второй или где-то рядом. Я очень близок к титульному бою. Нужно провести еще несколько боев и посмотреть, что произойдет. Все чемпионы сейчас заняты, но есть другие топовые тяжеловесы. Я могу побеждать их одного за другим. Рано или поздно я получу титульный бой, и тогда я смогу посматривать и на других чемпионов для того, чтобы объединить титулы».
Напомним, в июле минувшего года Джойс победил француза камерунского происхождения Карлоса Такама (39-6-1, 28 КО).
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