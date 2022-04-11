Джойс: «У Джошуа был крутой подъем, но затем и крутое падение»
Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью изданию Daily Mail высказался о карьере бывшего объединенного чемпиона мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).
«Я уважаю его и то, чего он добился. Но когда мы выходим в ринг, я вижу сильные и слабые стороны каждого и как я могу ими воспользоваться. Я знаю, что у Джошуа не самая крепкая челюсть. Как только он пропускает, у него начинаются проблемы. Он улучшил некоторые навыки, но я не считаю, что Джошуа правильно провел бой с Усиком.
Я думаю, что Джошуа очень повезло с карьерой. Все сложилось для него очень хорошо, но за это пришлось платить. У него был крутой подъем, но затем и крутое падение после боя с Энди Руисом. Люди увидели в нем пробел, увидели, что он не является несокрушимым человеком.
У него есть спонсорские контракты и все остальное. У него есть собственная работа. Он соответствует правильному образу и представляет очень корпоративный имидж. Для Джошуа это преимущество, и он им пользуется. Но в то же время он примеряет этот образ, который может не быть настоящим для него».
Джо Джойс готов разделить ринг и с Александром Усиком (19-0, 13 KO), и с Энтони Джошуа.
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