Джойс: «У Джошуа был крутой подъем, но затем и крутое падение»

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью изданию Daily Mail высказался о карьере бывшего объединенного чемпиона мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

Я думаю, что Джошуа очень повезло с карьерой. Все сложилось для него очень хорошо, но за это пришлось платить. У него был крутой подъем, но затем и крутое падение после боя с Энди Руисом. Люди увидели в нем пробел, увидели, что он не является несокрушимым человеком.

У него есть спонсорские контракты и все остальное. У него есть собственная работа. Он соответствует правильному образу и представляет очень корпоративный имидж. Для Джошуа это преимущество, и он им пользуется. Но в то же время он примеряет этот образ, который может не быть настоящим для него».