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Джойс: «У Джошуа был крутой подъем, но затем и крутое падение»

Британец высказался о карьере соотечественника
Бокс Профессиональный бокс
13:00
Джойс: «У Джошуа был крутой подъем, но затем и крутое падение»
Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью изданию Daily Mail высказался о карьере бывшего объединенного чемпиона мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO).

«Я уважаю его и то, чего он добился. Но когда мы выходим в ринг, я вижу сильные и слабые стороны каждого и как я могу ими воспользоваться. Я знаю, что у Джошуа не самая крепкая челюсть. Как только он пропускает, у него начинаются проблемы. Он улучшил некоторые навыки, но я не считаю, что Джошуа правильно провел бой с Усиком.

Я думаю, что Джошуа очень повезло с карьерой. Все сложилось для него очень хорошо, но за это пришлось платить. У него был крутой подъем, но затем и крутое падение после боя с Энди Руисом. Люди увидели в нем пробел, увидели, что он не является несокрушимым человеком.

У него есть спонсорские контракты и все остальное. У него есть собственная работа. Он соответствует правильному образу и представляет очень корпоративный имидж. Для Джошуа это преимущество, и он им пользуется. Но в то же время он примеряет этот образ, который может не быть настоящим для него».

Джо Джойс готов разделить ринг и с Александром Усиком (19-0, 13 KO), и с Энтони Джошуа.

Рене Тер Велде
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