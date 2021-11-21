Вот это отношения в семье – безумный Тайсон Фьюри просит отца сломать ему ребра
Джойс: «У меня с Фьюри будет офигенский бой»
Британец хочет сразиться с соотечественником за титул
21 ноября 11:48
Джо Джойс / Фото: Instagram
Супертяж Джо Джойс
(13-0, 12 KO) поделился мнением о возможном поединке с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри
(31-0-1, 22 KO):
Ясно, что подраться с Фьюри было бы отменным вариантом. Было бы круто опередить Уайта, к несчастью для него. Но это бокс, здесь так устроено. Никогда не знаешь наверняка, что произойдет, аж до момента, пока обе команды не удовлетворены всем, а ты уже взвесился и скоро тебе выходить в ринг.
Все может быть. Будет офигенский бой, сплошной безудержный экшн. Жду возможности, чтобы показать, из какого я теста.
Тайсон уже вернулся в зал, и, как оказалось, обезумел – просит отца сломать ему ребра.
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