Джойс: «У Усика хорошие шансы в бою с Джошуа»

Британец считает, что украинец может одержать победу над AJ

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 KO) в интервью YouTube-каналу iFL TV заявил, что у украинца Александра Усика (18-0, 13 KO) есть все шансы на победу в бою с чемпионом WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (24-1, 22 КО), с которым он подерется 25 сентября в Лондоне.

«У Усика хорошие шансы. Он очень умелый зрелый боксер. Я думаю, что Усик может доставить Джошуа проблем, потому что у него есть работа ног, боксерское мастерство и движения головы, за счет чего он будет способен уходить от ударов Энтони и, возможно, пробивать в ответ. Но он меньше, поэтому у Джошуа будет преимущество в размахе рук. Энтони обладает феноменальной мощью. Так что все зависит от тактики обоих бойцов. Сможет ли Джошуа донести удар? Удастся ли Усику уклониться и, возможно, потревожить Энтони? Нам предстоит это увидеть. Мы узнаем это на следующей неделе. Но это отличный бой, и пусть победит сильнейший. Надеюсь, я буду в рингсайде, чтобы бросить вызов победителю».

Джо Джойс в 2022 году проведет бой с победителем мегафайта Усик – Джошуа.