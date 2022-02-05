Джойс: «Чтобы вернуть свои пояса, Джошуа нужно закатить жесткий и неприятный бой с Усиком»
Джойс: «Уайту будет сложно в поединке с Фьюри»
Британец высказался о противостоянии между соотечественниками
05 февраля 19:35
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью Frank Warren's Queensberry Promotions поделился мыслями о предстоящем поединке между чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 KO) и обязательным претендентом на титул Диллианом Уайтом (28-2, 19 KO).
«Я видел бой Фьюри против Чисоры. Мне кажется, Уайт и Чисора весьма похожи в плане стиля и телосложения. Это будет хороший и увлекательный поединок, но поскольку Фьюри намного выше и обладает длинными руками, Диллиану будет сложно подойти, чтобы наносить удары по корпусу и отбивать тело Тайсона.
Уайту нужно идти вперед, качать головой и пытаться сблизиться. Фьюри за счет длинных рук может держаться на дистанции и отстреливаться от него джебами. Безусловно, Фьюри способен джебить обеими руками – это еще проблема, с которой придется иметь дело Уайту».
WBC установил новый дедлайн для Тайсона Фьюри и Диллиана Уайта.
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