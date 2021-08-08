Джойс: «Усик способен украсть победу у Джошуа»

Джо видит украинца андердогом в предстоящем бою

Фото: Sky Sports

Британский супертяж Джо Джойс (13-0, 12 KO) в интервью Youtube каналу Boxing Social поделился мнением о предстоящем поединке обладателя титулов WBA/WBO/IBF/IBO Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) и Александром Усиком (18-0, 13 KO).



За кого я болею в бою Джошуа – Усик? Меня не очень волнует этот бой. Я дрался раньше и с Усиком, и с Джошуа. Конечно, Энтони был моим коллегой по любительской сборной Великобритании. Я думаю, что Джошуа сделает свое дело. Он слишком большой и мощный для Усика. Но я не списываю Александра со счетов, потому что он очень мастеровитый и великолепный боксер. Я уважаю их обоих. Усик может устроить апсет, у него есть для этого потенциал. Усик способен украсть победу. Он работает над своим весом. Возможно, его тактика заключается в том, чтобы увеличить мощь. Посмотрим, что произойдет.

Напомним, что Усика к бою за четыре пояса будет готовить Анатолий Ломаченко.