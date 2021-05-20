Джойс уже не надеется на бой с Усиком

Джо Джойс / Фото: Boxing Insider

Тренер британского супертяжеловеса Джо Джойса (12-0, 11 КО) Исмаэль Салас уверен, что Александр Усик (18-0, 13 КО) не намерен драться с его подопечным.



По информации, которую я на днях получил от Джойса, лагерь Усика молчит. Они ждут большого чека. Все уже знают об анонсе поединка Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри в Саудовской Аравии. Однако я думаю, что шансы на бой с Усиком уходят. В то же время, если их поединок не состоится, Джойсу нужно оставаться активным. Его возраст имеет значение, однако он находится в отличных кондициях.

Сейчас мы не можем ничего планировать, поскольку я не думаю, что Усик будет с ним драться. Однозначно я считаю так из-за ситуации с Деонтеем Уайлдером. Он стоит на пути Джошуа и Фьюри. Там есть три больших имени, поэтому я не думаю, что кто-то из этой тройки хочет драться с Усиком. Александр – хороший боксер, я ничего у него не отнимаю, но он не топовый боец».