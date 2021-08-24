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Джойс в 2022 году проведет бой с победителем мегафайта Усик – Джошуа
Об этом заявил промоутер «Джаггернаута» Уоррен
18:57
Джо Джойс / Фото: Quensberry Promotions
Промоутер супертяжеловеса Джо Джойса (13-0, 12 KO) Фрэнк Уоррен заявил в интервью WBN, что «Джаггернаут» сразится за чемпионский титул в следующем году:
Я уверен, что Джойс станет чемпионом мира по версии WBO. Мы очень много работали, чтобы добиться 2-о места в рейтинге организации. WBO установит Джо обязательным претендентом на титул победителя поединка Усик – Джошуа в 2022 году.
Так что впереди нас ждут захватывающие времена в «королевском» дивизионе.
Напомним, что 25 сентября Александр Усик (18-0, 13 KO) подерется с Энтони Джошуа (24-1, 22 KO) за четыре пояса в хэвивейте.
Почти рекордный. Усик показал свой вес за месяц до поединка с Джошуа.