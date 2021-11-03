Джойс в следующем поединке может встретиться с Ортисом

Британский супертяжеловес – о своем возвращении на ринг







Джо Джойс / Фото - fightsports.tv

«Скорее всего, в Британии. Но у меня есть гибкость. Могу подраться и здесь (в США)».

«Я думал о декабре, но похоже на то, что это будет январь-февраль. Но я начал свою подготовку заранее. Отточу свои навыки, чтобы быть готовым».

Непобежденный британский супертяжеловес(13-0, 12 КО) в интервьюBehind The Gloves рассказал о своем следующем поединке.«Да, это потенциальный мой поединок. Хорошее имя, хороший скальп, пока я жду своего титульного шанса. Ортис – это часть списка, но посмотрим, кто имеет смысл, потому что у меня позиция обязательного претендента по линии WBO. Мне нужен приличный бой, чтобы я был готов к более большим поединкам. Сейчас я работаю с Исмэлем Саласом. Он лучший тренер для меня. Мне приятно вернуться в Вегас, вернуться к основам, биомеханике бокса».Напомним, в июле Джойс техническим нокаутом в 6-м раунде победил