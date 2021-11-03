Промоутер Джойса – о возможном бое с Фьюри: «Я никогда не прятал своих бойцов от больших боев»
Джойс выразил готовность провести бой с Фьюри
Британский супертяжеловес уверен, что в будущем его ожидают большие бои
07:57
Джо Джойс / Фото - boxingscene.comНепобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) отреагировал на слова Боба Арум, который назвал его возможным соперником для чемпиона мира по версии WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 КО).
Цитирует Джойса Boxing News 24/7.
«Конечно, это действительно здорово, что меня упомянули вместе с Диллианом Уайтом, в качестве соперника такого бойца, как Тайсон Фьюри. Как вы знаете, Диллиан прошел долгий путь, чтобы стать претендентом на чемпионский титул и уже довольно долго ждет своей очереди. Могу сказать одно, что я поднялся до этого уровня, когда обо мне говорят такие люди. Сейчас захватывающие времена для меня. В следующем году меня ждут действительно большие бои».
«Да, это здорово, провести бой против Тайсона Фьюри, но нужно посмотреть, как все пойдет дальше. Изначально я должен был провести поединок с Александром Усиком, но вы же видите, как все быстро меняется в боксе. Так что, кто знает, как все сложится. У меня хорошая команда и отличный промоутер. Я уверен, что они поведут меня по правильному пути».
Накануне Джойс заявил, что до титульного боя с победителем боя Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) он хочет провести поединок.