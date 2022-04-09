Джойс: «Я бы подрался и с Усиком, и с Джошуа»

Британец поделился планами на будущее

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью изданию Daily Mail заявил, что в будущем хочет встретиться и с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO), и с бывшим объединенным чемпионом мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), невзирая на исход их грядущего реванша.

«Давайте посмотрим, что произойдет. Как только состоится их поединок, я хочу подраться с победителем. Когда я бился с Джошуа, я не был готов. В тот вечер расклады были против меня. Впрочем, бой с Усиком получился отличным. Я чувствовал, что хорошо выступил против него, несмотря на нехватку опыта. Я бы хотел провести реванш с ними обоими. За эти годы я прошел длинный путь. Я думаю, что поединок с Джошуа был бы более крупным, особенно если он победит. Если выиграл Усик, то это однозначно тоже будет огромный бой. Возможно, я бы подрался с ними обоими! Я не завершу карьеру в ближайшее время».

Джо Джойс намекнул, что Энтони Джошуа не захотел с ним драться.