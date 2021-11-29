Джойс: «Я бы выбрал того, кто удерживает больше всего титулов. В данный момент это Усик»

Британский супертяжеловес не забыл упомянуть и о «Цыганском короле»











Джо Джойс / Фото - prosportua.com Непобежденный британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) в интервью YouTube-каналу BT Sport Boxing заявил, что если бы у него была возможность выбрать себе соперника среди лидеров своего дивизиона, то в данный момент он бы вышел в ринг против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика (19-0, 13 КО).



«Кого бы я выбрал – Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа или Александра Усика? Я бы подрался с любым из них. Я бы выбрал того, кто удерживает больше всего титулов. В данный момент это Усик. Затем я бы подрался с Тайсоном Фьюри за звание линейного чемпиона. Уверен, что это был бы отличный бой».



«Поединок с Фьюри был бы очень сложным. Он обладает крайне быстрым, молниеносным джебом. Фьюри - очень крупный, высокий парень с большим размахом рук. Тайсон – быстрый и мастеровитый, у него большое сердце, он меняет стойки и обладает крепкой челюстью. Так что это очень сложный бой (смеется, – прим.), но я бы бросил ему вызов».



Ранее Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО).

Непобежденный британский супертяжеловес(13-0, 12 КО) в интервьюBT Sport Boxing заявил, что если бы у него была возможность выбрать себе соперника среди лидеров своего дивизиона, то в данный момент он бы вышел в ринг против обладателя титулов WBA, WBO, IBO и IBF(19-0, 13 КО).Ранее Джойс заявил, что в феврале готов провести поединок с чемпионом мира по версии WBC(31-0-1, 22 КО).

Владимир Кириченко