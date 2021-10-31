Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»
Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 KO) поделился мнением в интервью Youtube каналу Behind The Gloves о поединке обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):
Я думал, что Джошуа сделает, что нужно. Будучи больше, более сильным, не даст Усику перевести все в чистый бокс. У него больше размах рук, и я думал, что один мощный удар выведет украинца из строя. В то же время, я знаю, какие невероятные навыки у Александра.
Помню его по WSB. Я тогда понимал, что он без особых проблем побил всех и в супертяжелом дивизионе. Я думал, что Усик даст тяжелый бой, но мне не давал покоя его прошлый бой с Чисорой. Он был таким неопрятным, действительно близким.
Преимущество Джошуа в силе, скорости и росте с Дереком, с моей точки зрения, должно было решить. Я понимал, что Усик может перебоксировать Энтони, но не нокаутировать. Бой продлился все 12 раундов, и, очевидно, Александр завоевал победу.
Напомним, что AJ не против провести реванш с Усиком в Украине.
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