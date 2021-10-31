Джойс: «Я думал, что Джошуа выключит Усика, но благодаря невероятным навыкам украинец победил»

Усик и Джошуа / Фото: Facebook Усика

Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 KO) поделился мнением в интервью Youtube каналу Behind The Gloves о поединке обладателя титулов WBO/WBA/IBF Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO):



Помню его по WSB. Я тогда понимал, что он без особых проблем побил всех и в супертяжелом дивизионе. Я думал, что Усик даст тяжелый бой, но мне не давал покоя его прошлый бой с Чисорой. Он был таким неопрятным, действительно близким.

Преимущество Джошуа в силе, скорости и росте с Дереком, с моей точки зрения, должно было решить. Я понимал, что Усик может перебоксировать Энтони, но не нокаутировать. Бой продлился все 12 раундов, и, очевидно, Александр завоевал победу.