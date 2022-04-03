Джойс: «Что произошло с Джошуа? Я думал, что он хотел зарубиться»
Джойс заявил, что ему будет не интересен бой с Джошуа, если он снова проиграет Усику
Британца интересуют только чемпионские титулы
03 апреля 15:00
Джо Джойс / фото - boxingscene.com
Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) заявил, что ему будет не интересен поединок с бывшим объединенным чемпионом мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), если AJ проиграет в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).
Джойса цитирует портал mirror.co.uk:
«У Энтони в голое что-то происходит. Что-то изменилось в нем. Джошуа стал гораздо красноречивей в Твиттере. Даже я как-то попался на эту удочку.
Посмотрим, что произойдет и как он справится с Усиком. Но, если Энтони проиграет Усику я могу сказать: «Зачем мне драться с тобой?» Мне нужны пояса. Он уже получил титулы и потерял их. Я же хочу завоевать их и сохранить».
Джо Джойс намекнул, что Энтони Джошуа не захотел с ним драться.
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