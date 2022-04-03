Джойс заявил, что ему будет не интересен бой с Джошуа, если он снова проиграет Усику

Британца интересуют только чемпионские титулы

Джо Джойс / фото - boxingscene.com

Непобежденный супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) заявил, что ему будет не интересен поединок с бывшим объединенным чемпионом мира Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), если AJ проиграет в реванше с обладателем титулов WBA, WBO и IBF Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Джойса цитирует портал mirror.co.uk:

«У Энтони в голое что-то происходит. Что-то изменилось в нем. Джошуа стал гораздо красноречивей в Твиттере. Даже я как-то попался на эту удочку. Посмотрим, что произойдет и как он справится с Усиком. Но, если Энтони проиграет Усику я могу сказать: «Зачем мне драться с тобой?» Мне нужны пояса. Он уже получил титулы и потерял их. Я же хочу завоевать их и сохранить».

Джо Джойс намекнул, что Энтони Джошуа не захотел с ним драться.