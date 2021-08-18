Джойса лишили чемпионского пояса из-за нежелания боксировать с Хуком

Джо решил, что за титул чемпиона Европы не стоит держаться





Джо Джойс / Фото: British GQ

Британский супертяжеловес Джо Джойс (13-0, 12 КО) был лишен пояса чемпиона Европы EBU, поскольку отказался боксировать с обязательным претендентом Марко Хуком (42-5-1, 28 КО), сообщает boxingscene.com.



Ранее Хук со своей промоутерской компанией Huck Box Promotions выиграли торги на бой с Джойсом, предложив 260 тысячи евро. Но у британца тогда уже планировался поединок против Карлоса Такама, к тому же, сама сумма была не настолько впечатляющей, чтобы переключиться на Марко.

Хук теперь будет боксировать за вакантный пояс с оппонентом, находящимся следующим после него в рейтинге EBU. За немцем идут Агит Кабайел, Тони Йока, Кубрат Пулев, Дерек Чисора и Даниэль Дюбуа.

Напомним, Джойс стал чемпионом Европы в ноябре 2020 года, нокаутировав Даниэля Дюбуа.



