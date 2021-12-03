Тренер Хэйни: «Диас может нарваться на удар, если пойдет вперед»
Джозеф Диас: «Моя главная цель – выбить все дерьмо из Хэйни, забрать его волю и душу»
Американский легковес – о титульном поединке в Лас-Вегасе
07:17
Хэйни и Диас / Фото - boxingsceneАмериканский претендент на титул Джозеф Диас (32-1-1, 15 КО) поделился ожиданиями от грядущего поединка с чемпионом мира по версии WBC в легком дивизионе соотечественником Девином Хэйни (26-0, 15 КО).
Цитирует Диаса boxing247.com.
«Я сделал все и заплатил все взносы. Я даже не говорю о тренировочном лагере, а в целом о своей карьере. Я сражался с лучшими соперниками, которые подготовили меня к этому моменту. Что касается тренировочного лагеря, то он прошел отлично. У нас было несколько сильных спарринг-партнеров. Так что я готов выполнить свой план во время поединка».
«Это будет тяжелый бой, потому что мы оба умные бойцы. Я пойду туда и сделаю то, что должен ради победы. Я собираюсь бить его по корпусу и голове, а также продемонстрировать свои боксерские навыки. Я олимпиец 2012 года. После этого сражался с сильнейшими соперниками на профессиональном ринге и планирую воспользоваться своим опытом в бою с Хэйни».
«Моя главная цель – выбить все дер*мо из Девина, забрать его волю и душу. Другими словами, просто выйти и наказать его».
Напомним, Хэйни и Диас проведут поединок 5 декабря на арене MGM Grand в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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