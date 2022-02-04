Джозеф Паркер стал свободным агентом

Джозеф Паркер / фото - boxingscene.com

Дэвид Хиггинс, менеджер Джозефа Паркера (30-2, 21 КО), в интервью Newshub сообщил, что бывший чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе завершил сотрудничество с британским промоутером Эдди Хирном (Matchroom Boxing).

Когда ты молодой и только делаешь первые шаги, очень полезно быть под крылом влиятельного промоутера, но это может и ограничивать, поскольку некоторые из них не особо ладят друг с другом и привязаны к разным ТВ-платформам. В нашем же распоряжении сейчас все существующие опции, и у меня такое чувство, что мы выбьем себе большой бой между апрелем и июнем. У Джозефа впечатляющий послужной список, организаторы с успехом продавали трансляции его поединков, а значит, ему не нужно связывать себя долгосрочным контрактом.

Поэтому мы открыты к переговорам... скажем, с Фрэнком Уорреном насчет боя с Джо Джойсом, который все это время дышал нам в спину. У Джозефа большое имя в Новой Зеландии, Австралии, в некоторой части Азии, в Великобритании, а также в определенных странах Европы. И Америка – следующая. Самое главное в боксе – это драться в pay-per-view кардах по обе стороны Атлантики».