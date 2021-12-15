Эдди Хирн: «Я думаю, что Канело подрался бы с Усиком»
Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о гипотетическом поединке чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).
«Я думаю, что Канело подрался бы с Усиком. Конечно же, их поединок должен пройти в договорном весе. Лично я не представляю возвращения Александра в первый тяжелый вес.
Знаю, что идут разговоры по поводу боя Канело с Илунгой Макабу. Но лично я считаю, что Альваресу следует нацелиться на звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Мне кажется, что он может сделать это. Стать абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах – это было бы невероятно.
Через несколько недель я сяду с Канело и Эдди Рейносо, поделюсь с ним своими мыслями и предложениями, а затем посмотрим, что он захочет сделать. Я уверен, что он получит много других предложений».
Напомним, ранее Усик согласился спуститься в первый тяжелый вес ради боя с Альваресом.