Эдди Хирн: «Я думаю, что Канело подрался бы с Усиком»

Эдди Хирн / Фото: DAZN

Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о гипотетическом поединке чемпиона мира по версии WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 КО) и абсолютного чемпиона во втором среднем дивизионе Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО).



Знаю, что идут разговоры по поводу боя Канело с Илунгой Макабу. Но лично я считаю, что Альваресу следует нацелиться на звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе. Мне кажется, что он может сделать это. Стать абсолютным чемпионом мира в двух дивизионах – это было бы невероятно.

Через несколько недель я сяду с Канело и Эдди Рейносо, поделюсь с ним своими мыслями и предложениями, а затем посмотрим, что он захочет сделать. Я уверен, что он получит много других предложений».