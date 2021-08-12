Чемпион мира Мартинес: «Провести бой с Далакяном было бы большой гордостью»
Единственный украинский чемпион мира начал подготовку к следующему бою
Артем Далакян владеет титулом WBA в наилегчайшем весе
08:39
Фото: Facebook Артема Далакяна
Чемпион мира WBA в наилегчайшем весе Артем Далакян (20-0, 14 КО) начал подготовку к следующему бою.
34-летний боксер работает в горах вместе с тренером Владимиром Ходоковским.
Далакян – единственный украинский чемпион мира в профессионалах.
Недавно о желании провести с ним бой заявил обладатель титула WBC.
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