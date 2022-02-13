Небитый украинский супертяжеловес нокаутировал соперника во втором раунде
Едва не выбил за пределы ринга. Как украинский супертяжеловес нокаутировал соперника во втором раунде. Видео
Дмитрий Безус добыл восьмую победу на профессиональном ринге
13 февраля 14:21
Фото: Facebook боксера
Украинский супертяжеловес Дмитрий Безус (8-0, 4 КО) провел бой в рамках вечера бокса в Риге, Латвия.
Во втором раунде 32-летний Безус нокаутировал боксера из Бразилии Марсело Насименто (18-22, 16 КО).
Видео нокаута:
Напомним, Безус помогал чемпиону мира WBA, WBO, IBF Александру Усику готовиться к бою против Энтони Джошуа.