Официально. Ортис подерется против Каваляускаса 14 августа
Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция
Главные момент поединка на XSPORT.ua
01:18
15 августа в американском Фриско состоится бой бывшего претендента на титул в полусреднем весе литовца Эгиса Каваляускаса
(22-1-1, 18 КО) и непобежденного американца Вёрджила Ортиса (17-0, 17 KO).
Каваляускас в декабре 2019 года в титульном поединке уступил Теренсу Кроуфорду. Вернулся он в ринг в сентябре 2020 года, выиграв у Микаэля Зевски.
Ортис последний бой провел в марте текущего года, нокаутировав в седьмом раунде Мориса Хукера.
Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 6:00.
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