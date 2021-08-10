Эгис Каваляускас – Вёрджил Ортис. Онлайн трансляция

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15 августа в американском Фриско состоится бой бывшего претендента на титул в полусреднем весе литовца Эгиса Каваляускаса (22-1-1, 18 КО) и непобежденного американца Вёрджила Ортиса (17-0, 17 KO).



Каваляускас в декабре 2019 года в титульном поединке уступил Теренсу Кроуфорду. Вернулся он в ринг в сентябре 2020 года, выиграв у Микаэля Зевски.

Ортис последний бой провел в марте текущего года, нокаутировав в седьмом раунде Мориса Хукера.

Онлайн трансляция поединка будет доступна на нашем сайте в этой новости. Начало – 6:00.