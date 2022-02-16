Эгис Климас назвал крайнюю дату реванша Усик – Джошуа

Эгис Климас / фото - nbiplus.com

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO), в рамках подкаста The 3 Knockdown Rule сообщил, что реванш его подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) должен состояться не позднее 12 июня.

Казалось, что поединок состоится, но затем внезапно выяснилось, что здесь замешано слишком много нюансов. WBC назначил для Фьюри обязательную защиту против Диллиана Уайта, так что бой не состоится.

Поэтому мы вернулись к реваншу с Джошуа. Изначально была договоренность, что он состоится до 25 апреля, но поскольку мы вели переговоры с Фьюри, то согласились провести этот поединок, по-моему, до 12 июня».