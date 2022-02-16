Стоит переживать? Лучший тренер 2021 года хочет готовить Джошуа к реваншу с Усиком
Эгис Климас назвал крайнюю дату реванша Усик – Джошуа
Изначально поединок должен был состояться до 25 апреля
09:40
Эгис Климас / фото - nbiplus.com
Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (19-0, 13 KO), в рамках подкаста The 3 Knockdown Rule сообщил, что реванш его подопечного с Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) должен состояться не позднее 12 июня.
«Мы знаем, что будем двигаться к реваншу, потому что сделка еще не закрыта. Мы пытались устроить бой с Фьюри, нас поддерживала Саудовская Аравия. Я слетал в Дубай еще перед визитом туда Усика. Мы встретились с людьми, которые за этим стояли. Мы общались, и все шло в этом направлении.
Казалось, что поединок состоится, но затем внезапно выяснилось, что здесь замешано слишком много нюансов. WBC назначил для Фьюри обязательную защиту против Диллиана Уайта, так что бой не состоится.
Поэтому мы вернулись к реваншу с Джошуа. Изначально была договоренность, что он состоится до 25 апреля, но поскольку мы вели переговоры с Фьюри, то согласились провести этот поединок, по-моему, до 12 июня».
Энтони Джошуа показал видео подготовки к реваншу с Александром Усиком.