Линарес: «Ломаченко может провести реванш с Лопесом, и в этот раз Теофимо может проиграть»
Экс-боец UFC: «Всегда узнаю что-нибудь новое, наблюдая за Ломаченко»
Флориан отметил легкость украинца на ногах
12:43
Кенни Флориан / Фото: dailyadvent.com
Бывший боец UFC и теперь популярный комментатор Кенни Флориан в Twitter
прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в поединке против Масайоши Накатани (19-2, 10 КО).
«Ломаченко довольно легко выглядел против Накатани. Всегда узнаю что-нибудь новое, наблюдая за Ломой».
Напомним, ранее промоутер Боб Арум заявил, что хочет организовать реванш Ломаченко против Теофимо Лопеса.
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