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Экс-боец UFC: «Всегда узнаю что-нибудь новое, наблюдая за Ломаченко»

Флориан отметил легкость украинца на ногах

Бокс Профессиональный бокс
12:43
Экс-боец UFC: «Всегда узнаю что-нибудь новое, наблюдая за Ломаченко»
Кенни Флориан / Фото: dailyadvent.com

Бывший боец UFC и теперь популярный комментатор Кенни Флориан в Twitter прокомментировал победу украинца Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) в поединке против Масайоши Накатани (19-2, 10 КО).

«Ломаченко довольно легко выглядел против Накатани. Всегда узнаю что-нибудь новое, наблюдая за Ломой».

Напомним, ранее промоутер Боб Арум заявил, что хочет организовать реванш Ломаченко против Теофимо Лопеса.

Карен Агабекян
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Теги

Василий Ломаченко Кенни Флориан

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