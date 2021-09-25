Усик не один такой. В Лондоне в том же шоу будет боксировать еще один обладатель трофея Мохаммеда Али
Экс-чемпион Bellator сделал прогноз на поединок Усик – Джошуа
Виталий Минаков считает, что оба боксера пройдут всю дистанцию боя
10:58
Виталий Минаков / Фото - ringside24Бывший чемпион Bellator в тяжелом весе Виталий Минаков спрогнозировал результат поединка между чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом дивизионе, британцем Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и украинским претендентом на титулы Александром Усиком (18-0, 13 КО).
«Бой продлится всю дистанцию. Джошуа – это бьющий, жесткий боксер. Усик очень техничный, подвижный. Думаю, что Усик переиграет, он активный, мотивированный, заряженный. Джошуа опасен тем, что у него тяжелый удар. Сомневаюсь, что Усик сможет нокаутировать Джошуа. Но переиграть, передвигаться, перебить на технике возможно. Нокаутировать может Джошуа. У него тяжелый удар, если точно попадет, то с его стороны нокаут может быть. Отдаю предпочтение Усику. Все зависит от его подготовки, как качественно он ее провел».
Бой Усик – Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Напомним, на сайте XSPORT будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа.
Комментарии 0