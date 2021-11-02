Экс-чемпион хэвивейта высказался о реванше Усик – Джошуа

Паркер считает, что Энтони способен вернуть себе пояса

Александр Усик / Фото: Instagram

Новозеландский супертяжеловес Джозеф Паркер (29-2, 21 KO) в интервью Youtube каналу Pro Boxing Fans заявил, что исход реванша Александра Усика (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) еще не предрешен:



Все зависит от Джошуа. Слышал, что он ищет сейчас нового тренера. То, как Энтони будет драться в реванше, полностью зависит от его подхода. Александр будет уверен в своих силах во втором бою, если он состоится. AJ предстоит много работы. Я уверен, что он способен одолеть украинца. Он был великолепным чемпионом. Он был двукратным объединенным чемпионом дважды. Так что он может провернуть это еще раз, если все сделает правильно.

Тренер Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO) заявил, что готов обеспечить то, что нужно всему боксерскому миру – победу Джошуа в реванше.