Экс-чемпион хэвивейта: «Я вижу Альвареса фаворитом в поединке с Усиком»

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Бывший лидер хэвивейта Хасим Рахман считает, что абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (57-1-2, 39 KO) имеет неплохие шансы на победу в бою с обладателем титулов по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжелом дивизионе Александром Усиком (19-0, 13 KO).

Слова Рахмана приводит ресурс boxing247.com:

Усик – не самый крупный боец в дивизионе. И не самый крутой панчер. Он даже в крузерах не считался панчером. Поэтому я и считаю, что у Канело есть шансы стать объединенным чемпионом хэвивейта. Да, реально считаю, что ему это по силам. Может ли он потрясти Усика? Даже если не сможет, он точно не уступает ему в мощи. А еще у Канело просто титановая борода. Так что Усик точно его не потрясет. Именно по этой причине я и считаю, что у него хорошие шансы. Возможно, даже вижу его фаворитом. Да, поставил бы, пожалуй, на Канело».