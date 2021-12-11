Экс-чемпион мира: «Бой Ломаченко с Накатани многое показал»

Андре Уорд уверен, что украинец остается одним из самых опасных легковесов в мире

Андре Уорд / фото - Getty Images

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд в эфире подкаста Max on Boxing поделился воспоминаниями о поединке Василия Ломаченко (15-2, 11 КО) с Масаеши Накатани (19-2, 13 КО), а также заявил, что, несмотря на поражение украинца в бою с Теофимо Лопесом (16-1, 12 КО), Ломаченко остается одним из самых опасных легковесов в мире.

«Бой Ломаченко с Накатани много мне показал. Он вышел и выглядел иначе в сравнении с несколькими предыдущими поединками. Ломаченко все сделал правильно. Я имею в виду, что он просто разобрал парня, который, как считали многие, создаст Ломе определенные проблемы. И если Ломаченко сможет развить этот успех, а я думаю, что ему удастся это сделать, поскольку в нем по-прежнему пылает огонь из-за поражения Лопесу, то он все еще будет крутым парнем в легком весе».

Напомним, бой Ломаченко и Комми состоится 12 декабря в Нью-Йорке. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.

Ранее Ломаченко заявил что не против провести реванш с Лопесом даже без поясов.