Энтони Джошуа – Александр Усик. Онлайн трансляция
Экс-чемпион мира Дрозд сравнил Усика и легендарного Холифилда
В Эвандера тоже мало, кто верил
2 сентября 10:57
Григорий Дрозд / фото - Interfax
Экс-чемпион мира в тяжелой весовой категории Григорий Дрозд нашел кое-что общее у Александра Усика и Эвандера Холифилда. Своим наблюдением россиянин поделился с Р-Спорт.
«Усик напоминает мне Эвандера Холифилда, которому когда-то не давали практически никаких шансов в тяжёлом весе, но в итоге он доказал всему миру, что и крузер может выиграть пояса и стать звездой в тяжелом весе».
Отметим, что габариты Усика ровно такие же, как у Мохаммеда Али.
Известный американский тренер также уверен, что размер не помешает Александру победить Энтони Джошуа (24-1, 22 КО).
Усик подерется против британца 25 сентября. Следите за боем украинца вместе с XSPORT.