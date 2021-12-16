Джейкобс – фанатам бокса: «Вы заслуживаете лучшего, и в 2021 году я дам вам это»
Экс-чемпион мира Джейкобс узнал имя своего следующего поединка
Опытный американец встретится с бывшим претендентом на титул в суперсреднем весе
21:00
Даниэл Джейкобс / Фото - badlefthookДвукратный чемпион мира в среднем дивизионе, американец Даниэл Джейкобс (37-3-0, 30 KO) свой следующий поединок проведет в начале следующего года. Об этом в Twitter сообщает известный журналист Крис Мэннинкс.
Соперником 34-летнего американца может стать экс-претендент на титул в суперсреднем весе, британец Джон Райдер (30-5-0, 17 KO). Команды уже вступили в переговоры.
Напомним, Джейкобс не выходил в ринг с ноября 2020 года, когда по итогам 12-ти раундов, к неожиданности для многих, едва не проиграл гейткиперу и соотечественнику Габриэлю Росадо (26-14-1, 15 KO).
Что касается Райдера, то после поражения от соотечественника Каллума Смита (27-1-0, 19 KO) провел еще два боя.
Ранее Джейкобс добивался поединка с обладателем титула WBC в среднем дивизионе Джермаллом Чарло (32-0 22 КО).
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