Экс-чемпион мира: «Джошуа немного не хватает опыта. Усик опытнее»

Энтони Джошуа / Фото: The Independent

Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский заявил, что британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не выиграет у украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) решением судей.



У Джошуа есть хороший удар. Поставленные удары у него прямые, боковые. У него уже определенная школа есть. Его главное преимущество — это жесткий удар. И он крупнее. Ему нужно попасть для того, чтобы одержать победу над Усиком».