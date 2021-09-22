Экс-чемпион мира о бое Джошуа – Усик: «Бой пройдет в Англии, а там судьи могут натянуть, отдать победу Энтони»
Экс-чемпион мира: «Джошуа немного не хватает опыта. Усик опытнее»
Трояновский уверен, что если бой продлится 12 раундов, то Энтони проиграет
13:20
Энтони Джошуа / Фото: The Independent
Экс-чемпион мира в первом полусреднем весе Эдуард Трояновский заявил, что британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) не выиграет у украинца Александра Усика (18-0, 13 КО) решением судей.
«Как может победить Джошуа? Я считаю, что у него есть только один вариант – попасть. Обстрелять, переиграть, обыграть Усика вряд ли у Джошуа получится. Немного не хватит ему опыта. Усик опытнее.
У Джошуа есть хороший удар. Поставленные удары у него прямые, боковые. У него уже определенная школа есть. Его главное преимущество — это жесткий удар. И он крупнее. Ему нужно попасть для того, чтобы одержать победу над Усиком».
Напомним, поединок Усика и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне.
Онлайн трансляция поединка Энтони Джошуа и Александра Усика.
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