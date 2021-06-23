Экс-чемпион мира: «Если сравнивать команды Украины и России по футболу, украинцы намного интереснее»
Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд сравнил выступления сборной Украины и России на чемпионате Европы по футболу.
«Каждая команда, которая вышла в финальную часть чемпионата Европы, достойна финала, потому что все они прошли тяжелый отбор.
Конкретно команда Украины мне нравится. Я очень любил смотреть матчи с участием Андрея Шевченко. У него была прекрасная карьера.
Как мне кажется, у него очень хорошая команда молодых исполнителей с огромным потенциалом. Команда живая, забивает много мячей. Не повезло в двух играх, но украинцы выглядели достойно.
Матч с Нидерландами мне очень понравился. Если сравнивать команды Украины и России, украинцы намного интереснее, что наглядно отражено в забитых голах. Поэтому я считаю, что они достойны стадии плей-офф».
Напомним, Дрозд призвал уволить главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
Комментарии 0