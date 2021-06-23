Экс-чемпион мира: «Если сравнивать команды Украины и России по футболу, украинцы намного интереснее»

Григорий Дрозд / Фото: ФАН

Экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Григорий Дрозд сравнил выступления сборной Украины и России на чемпионате Европы по футболу.



Конкретно команда Украины мне нравится. Я очень любил смотреть матчи с участием Андрея Шевченко. У него была прекрасная карьера.

Как мне кажется, у него очень хорошая команда молодых исполнителей с огромным потенциалом. Команда живая, забивает много мячей. Не повезло в двух играх, но украинцы выглядели достойно.

Матч с Нидерландами мне очень понравился. Если сравнивать команды Украины и России, украинцы намного интереснее, что наглядно отражено в забитых голах. Поэтому я считаю, что они достойны стадии плей-офф».