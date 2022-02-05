Джойс: «Посмотрим, есть ли у Джошуа голод, чтобы показать хорошее выступление и побить Усика»
Экс-чемпион мира: «Если Усик пройдет Фьюри, то его можно смело ставить в один ряд с Мухаммедом Али»
Дмитрий Пирог – о возможной унификации поясов в супертяжелом дивизионе
09:55
Фьюри и Усик / Фото - marcaЭкс-чемпион мира россиянин Дмитрий Пирог в интервью YouTube-каналу «Студия бокса Виктора Ялымова» с уверенностью заявил, что обладатель титулов WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Александр Усик (19-0, 13 KO) станет легендарным боксером, если выиграет бой у чемпиона WBC в хэвивейте Тайсона Фьюри (31-0-1, 22 KO).
«Это будет самый сложный соперник Усика. Я сомневаюсь высказать уверенность, что это будет победа Усика. Это будет 50 на 50, потому что при всем том достаточно интересном поведении, которое демонстрирует Тайсон Фьюри, он морально готов к любым противостояниям. Фьюри – зрелая личность в боксе, более того он тот боксер, которого не обескуражит никакая ситуация, даже свое падение в ярко выраженном пике во время боя, когда кажется, что поединок закончится».
«Он выживает везде, и не просто потому что у него центральная нервная система готова к этому, а потому что выходит психологически расслабленным – это не каждому дается. К тому же он более обученный, чем многие воспринимают».
«Я считаю, что это будет самое сложное противостояние для Усика. Но если он пройдет Тайсона Фьюри, то его можно смело ставить в один ряд с Мухаммедом Али».
Напомним, Фьюри и Усик должны были определить сильнейшего в дивизионе, но организовать бой чемпионов не удалось.
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