Экс-чемпион мира: «Фьюри может победить Усика. Он банально крупнее»

Серхио Мартинес – о потенциальном поединке за звание абсолютного чемпиона хэвивейта

Серхио Мартинес / фото - Getty Images

Экс-чемпион мира в среднем весе Серхио Мартинес (54-3-2, 30 КО) считает, что Александр Усик (19-0, 13 КО) может потерпеть свое первое поражение в профессиональной карьере в поединке с Тайсоном Фьюри (31-0-1, 22 КО). Слова Мартинеса приводит YouTube канал SecondsOut.

«Сейчас мне больше всего нравятся Теренс Кроуфорд и Александр Усик. Я думаю, что Усик снова победит Джошуа в реванше. Я думаю, что Фьюри может побеждать Усика. Они оба очень интеллектуальные бойцы, однако Фьюри намного крупнее, чем Александр. Безусловно, это будет ключевым фактором в их поединке».

Напомним, Джошуа наконец принял окончательное решение касательно реванша с Усиком.